ВСУ обстреляли Васильевскую районную больницу в Запорожской области

При атаке ВСУ на Васильевскую районную больницу пострадали фасад и припаркованные автомобили. Об этом заявил в телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

При этом пациенты и персонал больницы остались целы, на ее работу происшествие не повлияло.

«Факт намеренного удара по больнице, месту, где спасают жизни, не может быть оправдан. Это грубое нарушение всех мыслимых норм международного гуманитарного права», — подчеркнул губернатор.

Ранее в городе Пологи украинский беспилотник ударил по автомобилю, в котором ехала семья с двумя детьми. Оба родителя погибли, шестилетний мальчик получил тяжелые ранения. Его младший брат уцелел, и полицейские решают вопрос, кому из родственников его передать.