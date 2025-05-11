ВСУ ударили HIMARS по гостинице и автомойке в курском городе

Mash: ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по гостинице и автомойке в городе Рыльск

Вооруженные силы Украины нанесли удар, предварительно, РЗСО HIMARS по гостинице и автомойке в городе Рыльск Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным канала, рядом с разрушенными после атаки ВСУ зданиями находится мост через речку Сейм и школа.

Жители Рыльска сейчас помогают экстренных службам разбирать завалы. Под рухнувшими стенами гостиницы и автомойки могут находиться люди.

Официальной информации об обстреле и пострадавших пока не поступало.

Российские военные успешно отражают атаки отдельных групп ВСУ, пытающихся подобраться к государственной границе в Курской области. Врио губернатора региона Александр Хинштейн призвал местное население воздержаться от поездок в приграничье.