ВСУ ударили HIMARS по гостинице и автомойке в курском городе

Вооруженные силы Украины нанесли удар, предварительно, РЗСО HIMARS по гостинице и автомойке в городе Рыльск Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, рядом с разрушенными после атаки ВСУ зданиями находится мост через речку Сейм и школа.
Жители Рыльска сейчас помогают экстренных службам разбирать завалы. Под рухнувшими стенами гостиницы и автомойки могут находиться люди.
Официальной информации об обстреле и пострадавших пока не поступало.
Российские военные успешно отражают атаки отдельных групп ВСУ, пытающихся подобраться к государственной границе в Курской области. Врио губернатора региона Александр Хинштейн призвал местное население воздержаться от поездок в приграничье.
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