Военные рассказали об уничтожении боевиков ВСУ в курском приграничье

Российские десантники используют БПЛА для поражения врага на подступах к границе

Российские десантники успешно отражают атаки ВСУ, отдельные группы которых пытаются подойти к государственной границе в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил командир разведывательной роты с позывным Гром.

«Наше подразделение сейчас расположилось вдоль госграницы. С использованием беспилотников уничтожаем и поражаем врага на ближних подступах», — сказал он.

Гром добавил, что в случае обнаружения скопления врагов за пределами ударов БПЛА в дело вступают тяжелая артиллерия, авиация и огнеметные системы.

«Противнику тяжело подойти к госгранице, на всех этапах подвоза его логистика нарушена», — заключил военный.

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