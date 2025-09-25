На Кубани спасавшей детей от украинских дронов женщине выписали штраф

В Краснодарском крае женщине, спасавшей своих детей от беспилотников ВСУ, выписали штраф за превышение скорости. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash .

Россиянка отправилась в Приморско-Ахтарск из-за семейного торжества. По дороге ее автомобиль оказался практически в центре атаки украинских дронов.

Два беспилотника сбили совсем рядом с транспортным средством, которым управляла женщина. Увидев взрывы, она постаралась максимально быстро покинуть место падения обломков.

Вскоре россиянку уведомили о штрафе за превышение скорости за рулем. В извещении был указан как раз тот участок дороги, рядом с которым сбивали БПЛА.

Женщина решила добиться справедливости и обратилась в суд. Она доказала, что другого способа защитить находившихся в авто детей у нее не было, и успешно оспорила штраф.

Ранее стало известно, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 45 беспилотников противника в небе над российскими регионами.