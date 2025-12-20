Shot: боевики ВСУ ликвидировали своего военного, когда тот сдался ВС России

Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали своего же военнослужащего. Солдат решил сдаться в плен на Купянском направлении, но был убит, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, российские операторы БПЛА 352-го полка обнаружили военного ВСУ под уничтоженным автомобилем. Он вышел с поднятыми руками, таким образом выразив готовность сдаться.

Было принято решение эвакуировать украинского военнослужащего. Около 25 минут операторы БПЛА сопровождали его к серой зоне. Однако у ВСУ были свои планы: они направили дрон-камикадзе, который атаковал своего же бойца. Он погиб, не успев дойти до зоны эвакуации.

Ранее бойцы ВСУ расстреляли сослуживцев на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Группа военных хотела покинуть территории, но их уничтожили, списав потери на российскую армию.