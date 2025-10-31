ВСУ ударили дронами по инфраструктуре недалеко от Владимира

Украинские дроны атаковали инфраструктуру недалеко от Владимира. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.

Глава области отметил, что все системы функционируют в штатном режиме, однако угроза беспилотной атаки сохраняется.

Местные жители сообщили Telegram-каналу Shot, что в Ярославле и Владимире слышали около 10 взрывов. Очевидцы написали, что на севере Ярославля прогремело около семи взрывов, слышен был гул мотора в небе.

Предварительно, система ПВО отбивает атаку украинских дронов на окраинах Ярославля и Владимира.

Ранее в ночь на 31 октября Украина пыталась атаковать беспилотниками Орел. Сигнал о ракетной опасности в Орловской области объявили в 01:58, атаку отбили. Обломки одного из сбитых беспилотников рухнули на территорию ТЭЦ. Они повредили оборудование, обошлось без пожара и пострадавших. Специалистам удалось оперативно переключить подачу электричества на резервные линии.