ВСУ ударили авиацией по пятиэтажке в Алешках
Украинские войска нанесли авиаудар по Алешкам. Об этом ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, под завалами разрушенной пятиэтажки находятся люди.
«Противник нанес авиаудар по жилому дому в Алешках. Пятиэтажка сложилась, под завалами мирные жители», — отметил Сальдо.
На место ЧП выехали оперативные службы.
Позже пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко рассказал агентству, что ВСУ препятствуют работе спасателей. Боевики пытаются атаковать представителей оперативных служб с помощью дронов, рассказал он.
Ранее ВСУ ударили беспилотниками по Белгородской области. Из-за дрона пострадала жительница села Головчино в Грайворонском округе. Женщину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Из-за взрыва она получила ранение и баротравму.