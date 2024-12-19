ВСУ ударили ATACMS и Storm Shadow по предприятию в Ростовской области

ВСУ выпустили ракеты ATACMS и Storm Shadow по ростовскому комбинату «Каменский»

ВСУ нанесли удар западными ракетами по предприятию «Комбинат „Каменский“» в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Боевики применили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow», — отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, российские военные сбили ракеты боевыми расчетами ЗРК С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Одна крылатая ракета отклонилась от объекта атаки. После ее падения на территории комбината повредилось техническое здание.

В среду, 18 декабря, украинские войска выпустили в сторону Ростовской области 10 ракет. Их целью, предположительно, был город Каменск-Шахтинский. В результате падения снаряда в хуторе Малая Каменка загорелся частный дом.