Удар по Ростовской области нанесли ракетами ATACMS

Shot: ВСУ выпустили по Ростовской области 10 ракет, в том числе ATACMS

Украинские войска выпустили по Ростовской области 10 ракет, в том числе американские ATACMS. Как сообщил Telrgram-канал Shot, целью атаки был город Каменск-Шахтинский.

Системы противовоздушной обороны сбили все выпущенные украинскими войсками ракеты.

В результате падения одного из снарядов на Первомайской улице в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом. Экстренные службы уже работают на месте случившегося.

Данных о погибших и пострадавших в ходе атаки не поступало.

MGM-140 ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета производства США, которая может активно маневрировать не только при старте, но и на конечном этапе полета.

Ранее Минобороны в рамках доклада начальника Генштаба России Валерия Герасимова на брифинге для иностранных военных атташе показало зоны досягаемости ATACMS.