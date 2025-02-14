ВСУ расстреливали мирных жителей в Курской области за хорошее отношение к российским военным. Об этом РИА «Новости» сообщил посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Люди просто пришли, не знаю, там, за банкой помидоров или огурцов, которые находились в их полуразрушенном доме и наткнулись на украинских боевиков, они их застрелили», — рассказал он.

Часть курчан стали жертвами расстрелов из-за подозрений, что они хорошо относятся к российским бойцам. Жители некоторых населенных пунктов Курской области погибли в своих домах, когда столкнулись с украинскими набегами.

Дипломат также напомнил о гибели людей в селе Русское Поречное от рук украинских боевиков. ВСУ выполняли приказы командования, зная, что останутся безнаказанными.

«Приказы — мирных в плен не брать, можно расстреливать, стрелять по ногам, грабить, никаких последствий не будет. Это все является стратегией киевского режима», — добавил Мирошник.

Ранее стало известно, что украинские войска убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино. Более шести месяцев мирные жители находились в заложниках у ВСУ.