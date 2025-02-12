Минобороны: жители села Николаево-Дарьино более полугода были в заложниках у ВСУ

Украинские войска убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве заявили, что в конце января бойцы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады освободили населенный пункт. В нем остались люди, которые не успели уехать при захвате села подразделениями ВСУ в августе прошлого года.

«Все это время, более шести месяцев, они находились в заложниках у ВСУ, которые прикрывались ими как живым щитом», — пояснили в министерстве.

Боевики издевались над мирными жителями и убивали их. В разговоре с десантниками гражданские подтвердили, что в селе остался только один мужчина. Остальных убили ВСУ.

Российские бойцы вывезли граждан в тыл. Там им оказали медицинскую помощь и отправили в центры реабилитации.

Ранее ВС России уничтожили колонну украинского спецназа в Курской области. Боевики пытались совершить контрнаступление.