ВСУ убивали мирных жителей при отступлении в Харьковской области

Ганчев: ВСУ при отступлении убивали гражданских в Харьковской области

Украинские войска покидают позиции и «устраивают беспредел» в отношении жителей Харьковской области, в том числе убивают гражданских. Об этом ТАСС заявил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

В регионе обнаружили массовые захоронения местных жителей, убитых ВСУ. Ганчев подтвердил, что сотрудники Центра фиксации военных преступлений ВГА нашли тела 17 человек.

«Но будут найдены и другие, потому что по мере продвижения наших войск, в агонии проигрышей на линии фронта боевики устраивают серьезный беспредел в отношении мирного населения», — рассказал он.

Во время отступления ВСУ обстреливали жилые дома, подчеркнул Ганчев. Перед сотрудниками ВГА сейчас стоит задача задокументировать все эти свидетельства преступлений, чтобы передать данные российским следователям.

Ранее ВС России начали окружать украинских военных в Купянске. Войска берут город в клещи и расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол.