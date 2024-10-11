Российские военные уже освободили 15 населенных пунктов Курской области, до этого занятых ВСУ. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в интервью kp.ru .

«Из тех курских населенных пунктов, которые оккупировал противник, 15 уже освободили», — указал он

Командир спецназа «Ахмат» также обратил внимание, что российские войска продолжают двигаться вперед на Донецком направлении на 10 участках. Ежедневно они освобождают «один-два населенных пункта».

Алаудинов поделился новым прогнозом по поводу спецоперации, опираясь на Священное Писание. Он отметил, что СВО завершится в 2024 году. По его словам, на фоне огромных потерь в Курской области украинские военные впали в серьезную панику и целыми группами сбегают с боевых участков.