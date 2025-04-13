ВСУ убили жителя Курахова за просьбу о сигарете

Украинские военные убили мирного жителя Курахова в ДНР за то, что он попросил сигарету. Об этом РИА «Новости» рассказал знакомый погибшего, очевидец Виктор.

«У меня убили товарища за просьбу о сигарете. Украинские военные жили в подвале. Он сказал: „пойду, попрошу сигарет“. Попросил. Убили и затащили в подъезд», — сказал житель города.

По его словам, тело убитого в итоге так и не нашли его жене.

«Жена его говорила, чтобы хоть тело отдали, так и не отдали. Потом зашли российские силы, а трупа там уже не было. Куда они его дели… Супруга даже похоронить не смогла», — добавил Виктор.

Российские бойцы освободили Курахово в начале января. Город расположен в 30 километрах к югу от Красноармейска и 46 километрах от Донецка, это самый крупный населенный пункт на юго-западе Донбасса с важным оперативным значением.

Ранее ВСУ убили спевшего гимн Украины жителя Курахова.