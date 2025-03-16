ВСУ убили спевшего гимн Украины жителя Курахова

Украинские боевики заставили петь гимн Украины жителя Курахова в ДНР, а после убили его. Об этом РИА «Новости» сообщила жительница освобожденного населенного пункта Альбина.

По ее словам, парня заставили встать на колени и петь украинский гимн.

«Это местный житель. Потом все-таки его убили. Мы с одной знакомой через окно видели. Сами боялись, что они к нам подойдут или уничтожат», — сказала женщина.

Минобороны сообщило об освобождении Курахова 6 января. Город расположен в 30 километрах к югу от Красноармейска и 46 километрах от Донецка.

Это самый большой населенный пункт в юго-западной части Донбасса, обладающий важным оперативным значением. Освобождение Курахова создало плацдарм для наступления российской армии в восточной части Запорожской области.

Волонтеры Народного фронта за последнюю неделю привезли несколько гуманитарных грузов в ДНР. Они доставили жителям Курахова одежду, предметы гигиены, 300 наборов с продовольствием и бензин для заряда генераторов, обеспечивающих дома электричеством и теплом.