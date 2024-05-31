Украинские боевики безуспешно пытаются контратаковать продвигающиеся в Часовом Яре российские силы. Тем временем ВС РФ улучшают положение по переднему краю. Об этом РИА «Новости» рассказал отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он добавил, что за сутки российские войска закрепились на западной окраине микрорайона Канал в Часовом Яре. ВСУ провели контратаки с района стадиона «Авангард», но не смогли вернуть позиции.

В Telegram-канале Марочко добавил, что украинские боевики также пытаются прорвать линию обороны российской армии в районе Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянки в ДНР и продвинуться к Кременной. В бой бросают батальонные тактические группы, которые только недавно прошли боевое слаживание на украинском полигоне.

Ранее сообщалось, что российские войска добились огневого контроля над прилегающей к Харькову линией обороны ВСУ.