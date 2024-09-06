ВСУ трижды за вечер атаковали Шебекино

ВСУ трижды за вечер 5 сентября обстреляли Шебекино, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что власти уточняют информацию о последствиях украинских атак.

После обстрелов начали подомовой обход. Комиссия зафиксировала повреждения кровли, остекления и фасадов 15 частных домов и заборов. Пострадала и крыша одного из производственных помещений. Вражеский снаряд угодил в гараж, пробил крышу и практически уничтожил стоявшую в нем машину. Еще четыре автомобиля получили менее серьезные повреждения.

По словам Гладкова, в Шебекине было много пожаров.

«Сотрудники МЧС совместно с нашими бойцами самообороны ликвидировали возгорания двух частных домов, двух хозпостроек, складского помещения на территории предприятия, сухой травы и подстилки в лесном массиве», — уточнил глава региона.

Днем ранее из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали двое жителей Шебекинского округа. Раненых доставили в больницу.