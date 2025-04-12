ВСУ травили газом и атаковали дронами жителей в Судже

Бойцы ВСУ травили людей в Судже газом и обстреливали подвалы. Об этом эвакуированная жительница рассказала врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Пускали газ, чтобы нас потравить. А мы вот все в слезах были, думаем: „Ну все, мы пропали“. Все взялись: „Не плачьте, не плачьте“. И слава Богу, мы в тишине выстояли, а потом они уже уехали», — сказала женщина.

Потом украинские боевики ушли и всех жителей смогли ночью вывезти в интернат в Дмитриевском районе. В нем развернули пункт временного размещения. Там живут 27 человек из курского приграничья.

Хинштейн посетил этот ПВР в ходе визита в Дмитриевский район 11 апреля. Глава региона пообщался с эвакуированными из Суджанского района мирными жителями.

По его словам, люди рассказывали страшное. И про то, как боевики ВСУ травили их газом, как обстреливали подвалы и атаковали беспилотниками, которых «в небе кружило больше, чем живых птиц». Многие люди жили в подвалах с пожилыми родителями. При освобождении стариков выносили на руках.

Ранее репортер финской газеты Кости Хейсканен рассказал, что сбежавшие из Курской области боевики ВСУ устраивали «сафари» на мирных жителей, насиловали девушек и сжигали машины с людьми внутри.