Newsweek: офицер ВСУ пожаловался на поставляемые из стран Запада беспилотники

Украинские военные раскритиковали вооружение, поставляемое Западом. Об этом сообщило Newsweek .

Старший офицер батальона беспилотников «Ахиллес» Рустам Нургудин раскрыл плачевное состояние беспилотников на брифинге для представителей оборонных компаний и журналистов в Лондоне.

«Лучшие образцы оружия (подобные артиллерийским снарядам Excalibur с GPS-наведением) не работают вообще. Лучшие дроны не летают», — отметил он.

По словам бойцов ВСУ, западные беспилотные летательные аппараты и многие другие виды оружия невозможно использовать в условиях постоянно меняющихся линий фронта на территории восточной Украины и вдоль границы с Россией.

Ранее российские военные спасли украинских раненых, которых бросили на поле боя их же сослуживцы. Украинцам оказали первую медицинскую помощь и поделились водой.