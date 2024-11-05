«Дроны не летают». ВСУ пожаловались на западную помощь
Newsweek: офицер ВСУ пожаловался на поставляемые из стран Запада беспилотники
Украинские военные раскритиковали вооружение, поставляемое Западом. Об этом сообщило Newsweek.
Старший офицер батальона беспилотников «Ахиллес» Рустам Нургудин раскрыл плачевное состояние беспилотников на брифинге для представителей оборонных компаний и журналистов в Лондоне.
«Лучшие образцы оружия (подобные артиллерийским снарядам Excalibur с GPS-наведением) не работают вообще. Лучшие дроны не летают», — отметил он.
По словам бойцов ВСУ, западные беспилотные летательные аппараты и многие другие виды оружия невозможно использовать в условиях постоянно меняющихся линий фронта на территории восточной Украины и вдоль границы с Россией.
Ранее российские военные спасли украинских раненых, которых бросили на поле боя их же сослуживцы. Украинцам оказали первую медицинскую помощь и поделились водой.