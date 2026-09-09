ВСУ столкнулись с дефицитом ГСМ из-за российских ударов

Марочко: на фоне дефицита топлива у ВСУ возникли проблемы с ротацией солдат

Российские войска начали наносить групповые комбинированные удары по объектам двойного назначения и военно-промышленному комплексу Украины. На фоне дефицита топлива у ВСУ возникли проблемы с ротацией и эвакуацией солдат, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, массированные атаки ВС России хорошо отражаются на линии боевого соприкосновения. Украинские боевики начали испытывать серьезные трудности с горюче-смазочными материалами.

Это привело к тому, что у ВСУ нарушилась логистика, возникли проблемы с эвакуацией и ротацией солдат. Появились проблемы с зарядом квадрокоптеров, так как не хватает топлива.

«Пункты управления, которые находятся на резервных источниках питания, начинают ее экономить и переходят на аккумуляторные батареи, а их мощности не всегда хватает для заряда тех же самых квадрокоптеров. Естественно, у украинских войск уже начались проблемы с зарядом беспилотников», — сказал военный эксперт.

Он добавил, что звучащие на Западе заявления о темпах продвижения российских войск в зоне СВО напрямую связано с ударами ВС России по местам скопления вооружения, военной техники и ГСМ украинской армии.

В конце августа российские военные поразили стоянку топливозаправщиков и места разгрузки ГСМ в порту «Измаил».