Российские военные расстреляли из миномета диверсионно-разведывательную группу ВСУ, зашедшую в село Братеница в Сумской области на границе с Россией. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он подчеркнул, что в состав вражеской группировки входили четыре боевика.

«Группа из четырех боевиков, предположительно, украинской ДРГ передвигалась по селу Братеница. Их обнаружили и обстреляли из миномета. Все ликвидированы», — заявил Лебедев.

В минувший четверг, 30 января, бойцы группировки «Север» засекли группу украинских диверсантов, готовившихся проникнуть в село Николаево-Дарьино в курском приграничье.

Российские военные открыли огонь и ликвидировали трех боевиков. Еще четверо добровольно сложили оружие и сдались в плен.