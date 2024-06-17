Место дислокации ВСУ уничтожили в пригороде Марганца

Подпольщик Лебедев: в пригороде Марганца ВС России ударили по дому с бойцами ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Место расположения Вооруженных сил Украины вычислили в Днепропетровской области. Российские войска ударили по целям в пригороде Марганца и на территории поселка городского типа Покровское, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Сергей Лебедев.

«Вечером 16 июня был нанесен удар по месту расположения ВСУ в пригороде Марганца. <…> Вдоль побережья Днепра расселились украинские военные. К ним и прилетело», — сказал он.

Лебедев уточнил, что военные самовольно заняли дом под городом Марганцем. В Покровском, по его информации, так поступили со всеми постройками — ВСУ разместили в домах личный состав и технику. Подпольщик заявил, что в поселке удар пришелся по хозяйственной постройке с пикапом, оснащенным турелью и крупнокалиберным пулеметом.

В ДНР расчет российского ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил позиции ВСУ в районе Соледара. Углубленные укрытия, опорные пункты и схроны боеприпасов выжгли термобарическими боеприпасами.

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