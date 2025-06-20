ВСУ стали воевать за чужую землю

Балицкий: большая часть военных Украины не осознают, что воюют за чужую землю

Фото: РИА «Новости»

Большая часть военных ВСУ не понимают,  что сражаются за территории, которые уже принадлежат «другим людям». Об этом на ПМЭФ заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с  РИА «Новости».

По его словам, западным странам выгодно продолжение конфликта на Украине. Чем больше они продадут Киеву оружия, тем больше земли у украинцев заберут.

«И, к сожалению, этого не понимает большинство воюющего сегодня украинского контингента, что они не воюют за свою землю, у них ее уже нет, земли-то их. <…> Все это уже принадлежит другим людям», — сказал он.

Балицкий отметил, что боевики ВСУ для западных государств — расходный материал, который можно отправить на поле боя за большие деньги и нанести ущерб российской стороне.

Ранее боец ВС России убедил двух украинских военных сдаться в плен. Они согласились без единого выстрела благодаря красноречию российского военнослужащего.

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