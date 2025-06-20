ВСУ стали воевать за чужую землю
Балицкий: большая часть военных Украины не осознают, что воюют за чужую землю
Большая часть военных ВСУ не понимают, что сражаются за территории, которые уже принадлежат «другим людям». Об этом на ПМЭФ заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА «Новости».
По его словам, западным странам выгодно продолжение конфликта на Украине. Чем больше они продадут Киеву оружия, тем больше земли у украинцев заберут.
«И, к сожалению, этого не понимает большинство воюющего сегодня украинского контингента, что они не воюют за свою землю, у них ее уже нет, земли-то их. <…> Все это уже принадлежит другим людям», — сказал он.
Балицкий отметил, что боевики ВСУ для западных государств — расходный материал, который можно отправить на поле боя за большие деньги и нанести ущерб российской стороне.
Ранее боец ВС России убедил двух украинских военных сдаться в плен. Они согласились без единого выстрела благодаря красноречию российского военнослужащего.