Российский боец красноречием убедил двух боевиков ВСУ сдаться в плен

Российский боец смог своим красноречием без единого выстрела убедить двоих боевиков Вооруженных сил Украины сдаться в плен. Об этом РИА «Новости» сказал командир штурмового взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

По его словам, военнослужащий действовал только «божьим словом» и буквально убедил бойцов ВСУ из 142-й бригады сложить оружие добровольно.

«Наш военнослужащий на одном из отпорных пунктов своим красноречием убедил сдаться в плен двух противников без единого выстрела», — отметил боец.

Президент Владимир Путин заявлял, что российская армия продолжила наступление на всех направлениях СВО, тогда как украинская столкнулись с серьезным кадровым голодом.

Дальнейшее продвижение вперед, по словам главы государства, неизбежно, даже если боевики ВСУ применят Taurus. Передав Украине ракеты, Германия полностью разрушит отношения с Россией, но никаких результатов на поле боя не добьется.