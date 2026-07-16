ВСУ стали переодеваться в гражданское для побега с позиций в ДНР

РИА «Новости»: солдаты ВСУ бегут с позиций в ДНР, переодевшись в гражданское

Боевики ВСУ бегут с занимаемых позиций на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике, переодевшись в гражданскую одежду. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.

«В попытках защититься от наших ударных дронов они переодеваются в гражданскую одежду, пытаясь маскироваться под местных жителей», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что украинские военные покидают позиции хаотично и неорганизованно. На взятых ВС России опорных пунктах остается много амуниции и боеприпасов.

Ранее в Минобороны рассказали об уловках ВСУ с минами при отступлении. Противник специально оставляет ловушки в неожиданных локациях.