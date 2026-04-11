В Минобороны рассказали об уловках ВСУ с минами при отступлении

Украинские боевики при отступлении намеренно оставляют мины-ловушки в неожиданных локациях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Опасные боеприпасы находят саперы группировок «Запад» и «Днепр» ВС России при разминировании территорий ЛНР и Херсонской области.

«Формирования ВСУ, покидая позиции, специально оставляют взрывные устройства, растяжки и ловушки в самых неожиданных местах», — подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве добавили, что в процессе наступления у российских саперов особенно много работы.

Ранее стало известно, что украинские военные при отступлении срывают с убитых иностранных бойцов все опознавательные знаки и уничтожают их документы, чтобы замести следы.