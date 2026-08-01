ВСУ стали маскировать беспилотники под птиц с машущими крыльями

Боевики Вооруженных сил Украины начали маскировать беспилотники самолетного типа под птиц с машущими крыльями. Об этом рассказал техник 71-го отдельного полка беспилотных систем группировки войск «Запад» с позывным Воган, его слова привел ТАСС .

«Много случаев, в тылу участились работы „Хорнетов“, он маскируется под птицу, его не заметишь. Грубо говоря, летит птица, парит. Ты смотришь: „О, самолет!“ <…> Потом раз — он крыльями замахал», — отметил военный.

По его словам, из-за украинских БПЛА появились сложности в логистике. Боеприпасы теперь доставляют на грузовиках не ближе, чем на 40 километров к линии боевого соприкосновения. Следующие 20 километров грузы приходится перевозить на менее габаритном транспорте.

В зоне спецоперации военные создали подземные хранилища топлива для защиты от ударов БПЛА и упавших обломков, рассказал ранее генерал-майор Михаил Петров.