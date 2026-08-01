В зоне СВО для защиты топлива от БПЛА создали подземные города

В зоне СВО бойцы создали подземные хранилища для топлива, которые защищают горючее от ударов беспилотников и упавших осколков. Об этом сообщил заместитель командующего войсками Московского военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Петров в беседе с РИА «Новости» .

По словам генерал-майора, военные отказались от крупных ангаров, заметных с воздуха, и перешли к эластичным резервуарам. Их можно быстро замаскировать или закопать.

«Бойцами строятся „подземные городки“ в зоне СВО, в которых они обустраивают склады для топлива на глубине до пяти метров, надежно защищающие топливо и от тяжелых дронов, и от их осколков», — рассказал Петров.

Он также рассказал, что тыловые подразделения отказались от крупных колонн при доставке горючего. Топливо начали перевозить небольшими группами, менять пункты заправки и использовать особенности местности и погоды. Для наиболее опасных маршрутов применяли багги, мотоциклы и беспилотники-курьеры.

Кроме того, военные стаили активно разворачивать полевые трубопроводы, чтобы снизить риски для автомобилей и водителей.

Ранее ВС России нанесли удары по топливной инфраструктуре ВСУ в Одесской области — станции перекачки горюче-смазочных материалов и пункту отпуска топлива в поселке Новые Беляры.