ВСУ стали имитировать успех на поле боя с помощью сброшенных флагов
РВ: ВСУ сбросили с дрона флаг Украины на российские позиции под Работино
Украинские военные сбросили с помощью БПЛА свой флаг на позиции ВС России в районе Работино в Запорожской области. С помощью этой хитрости военные пытаются обманом продемонстрировать успех на поле боя, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ).
Поведение боевиков ВСУ вызвало негодование среди российских военных.
«Вам не надоело еще свои тряпки везде с дронами разбрасывать? Мы устали ими полы протирать», — отметили солдаты.
В качестве ответа ВСУ российские военнослужащие водрузили российский флаг на подбитую украинскую бронетехнику. Они обратились к противнику и задались вопросом, смогут ли те повторить это.
«Слабо как мы в бою Знамя на уничтоженную броню поставить?» — с иронией поинтересовались бойцы.
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска увеличили зону контроля на Времевском направлении. По его словам, военные продолжают с нескольких сторон наступать в районе поселка Великая Новоселка.