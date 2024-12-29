РВ: ВСУ сбросили с дрона флаг Украины на российские позиции под Работино

Украинские военные сбросили с помощью БПЛА свой флаг на позиции ВС России в районе Работино в Запорожской области. С помощью этой хитрости военные пытаются обманом продемонстрировать успех на поле боя, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ).

Поведение боевиков ВСУ вызвало негодование среди российских военных.

«Вам не надоело еще свои тряпки везде с дронами разбрасывать? Мы устали ими полы протирать», — отметили солдаты.

В качестве ответа ВСУ российские военнослужащие водрузили российский флаг на подбитую украинскую бронетехнику. Они обратились к противнику и задались вопросом, смогут ли те повторить это.

«Слабо как мы в бою Знамя на уничтоженную броню поставить?» — с иронией поинтересовались бойцы.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска увеличили зону контроля на Времевском направлении. По его словам, военные продолжают с нескольких сторон наступать в районе поселка Великая Новоселка.