ВСУ стали готовиться к отступлению в Херсонской и Николаевской областях

Лебедев: ВСУ решили отступить в Херсонской и Николаевской областях

Фото: РИА «Новости»

Украинская армия начала готовиться к отступлению и эвакуации населения 54 населенных пунктов, находящихся под их контролем в Херсонской и Николаевской областях. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Украина готовится к отступлению. Приходят сообщения из близких к ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. ред.) населенных пунктов о том, что их собираются эвакуировать», — сказал он.

Подпольщик добавил, что украинские военные оперативно копают окопы, а также пытаются строить укрепленные районы в местах, далеких от линии фронта. Лебедев предположил, что могут эвакуировать жителей 54 населенных пунктов.

Ранее Лебедев сообщил о ликвидации бригады ВСУ в Кривом Роге, готовой к отправке в Курскую область. Точку сбора украинских военных с разницей в час поразили российские ракеты «Искандер-М».

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