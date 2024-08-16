ВСУ стали готовиться к отступлению в Херсонской и Николаевской областях
Лебедев: ВСУ решили отступить в Херсонской и Николаевской областях
Украинская армия начала готовиться к отступлению и эвакуации населения 54 населенных пунктов, находящихся под их контролем в Херсонской и Николаевской областях. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Украина готовится к отступлению. Приходят сообщения из близких к ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. ред.) населенных пунктов о том, что их собираются эвакуировать», — сказал он.
Подпольщик добавил, что украинские военные оперативно копают окопы, а также пытаются строить укрепленные районы в местах, далеких от линии фронта. Лебедев предположил, что могут эвакуировать жителей 54 населенных пунктов.
Ранее Лебедев сообщил о ликвидации бригады ВСУ в Кривом Роге, готовой к отправке в Курскую область. Точку сбора украинских военных с разницей в час поразили российские ракеты «Искандер-М».