Подпольщик Лебедев заявил о ракетном ударе по подразделениям ВСУ в Кривом Роге

Дислоцированные в Кривом Роге перед отправкой в Курскую область подразделения украинских боевиков не пережили ночь на пятницу, 16 августа. Точку их сбора с разницей в час поразили ракеты. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

Он подчеркнул, что, по предварительным данным, в район станции Червоная около предприятия «Криворожсталь» прилетели две ракеты «Искандер-М».

«Вначале один мощный удар, затем много мелких, видимо, сильная детонация. Потом все повторилось, но детонация была сильнее первой», — заявил Лебедев.

Подпольщик добавил, что на месте начался сильный пожар. При этом после каждой детонации на место прибывало много бригад скорой помощи. Собеседник агентства добавил, что, по его данным, уничтожен личный состав, склад с боеприпасами и состав с военной техники, который командование ВСУ готовило к переброске в Курскую область.

Минобороны в пятницу, 16 августа, сообщило о прямых ракетных ударах по стоящим в Сумской области двум установкам HIMARS. В ведомстве подчеркнули, что это вооружение ВСУ использовали для ударов по населенным пунктам в Курской области.