ВСУ стали чаще атаковать храмы в Белгородской области

Вооруженные силы Украины стали чаще наносить удары по храмам в Белгородской области. Об этом РИА «Новости» рассказал благочинный Валуйского округа Белгородской области протоиерей Михаил Чайка.

По словам священнослужителя, обстрелы со стороны ВСУ могут быть актом мести за молитвы о российских военных.

«Бьют по святыням, значит, хотят, наверное, за что-то отомстить, может быть. Потому что мы молимся за воинов, за усопших, за воинов молимся о здравии, чтобы Господь их хранил», — сказал Чайка.

Ранее благочинный Валуйского округа сообщил, что белгородским священникам приходится проводить службы в бронежилетах из-за регулярных атак со стороны украинских боевиков.