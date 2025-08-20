Белгородским священникам пришлось проводить службы в бронежилетах из-за ВСУ

Священники в Белгородской области проводят службы в бронежилетах из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил благочинный Валуйского округа протоиерей Михаил Чайка.

Он отметил, что ВСУ атакуют белгородские храмы.

«В последнее время атаки FPV участились, и уже это продолжается где-то четвертый месяц, также страдают храмы», — заявил священник.

По словам Чайки, служители выезжают работать в бронежилетах в том числе на отпевания. Священникам приходится выполнять свои обязанности, несмотря на обстрелы и прилеты.

Накануне БПЛА атаковал территорию храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новая Таволжанка. Одна женщина пострадала, ее отправили в Шебекинскую ЦРБ.