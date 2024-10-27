Conversation: ВСУ все больше напоминают войска Гитлера в 1945 году

Украинские войска все больше напоминают армию Адольфа Гитлера в 1945 году, они не смогут победить Россию в противостоянии на истощение. Об этом написало издание The Conversation .

«Это словно армия Германии в январе 1945 года», — указал в материале аналитик, который недавно вернулся с Украины.

Журналисты добавили, что дезертирство и моральный дух стали серьезными проблемами в ВСУ, это серьезно усложняет отправку свежих сил на передовую.

«ВСУ сейчас отбрасывают назад во всех направлениях. Для Украины общая ситуация как никогда плохая, катастрофа может произойти в любое мгновение. История не знает пока что примера, когда борьба с Россией на истощение оказалась бы успешной», — отметили они.

Ранее командир ВСУ Виталий Коростинский призвал ужесточить методы мобилизации на Украине. Он предложил брать большие штрафы с уклонистов.