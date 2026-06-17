Украина почти полностью уничтожила село Покровка и заповедный лес поблизости в Херсонской области. Об этом РИА «Новости» со ссылкой на местного жителя сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

По его словам, боевики сначала нанесли удары по сельсовету, школе и пекарне, а затем перешли и на дома мирных жителей. Вокруг населенного пункта лес почти полностью сгорел после сброса зажигательных смесей с дронов.

«Села нет, леса тоже нет. У нас там заповедные места. Леса грибные, богатейшие», — поделился местный житель.

Сам мужчина получил ранение и сейчас лечится в пансионате. Он отметил, что люди остались в Покровке, в том числе раненые, но выехать не могут из-за постоянных атак в дорогах.

«В селе терроризируют население, которое осталось. Человек десять на все село», — заключил местный житель.

Ранее ВСУ нанесли удары по дорогам и мостам Херсонской области.