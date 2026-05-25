Силы ПВО за неделю сбили над Россией почти четыре тысячи украинских БПЛА

За неделю с 18 по 24 мая силы ПВО сбили над территорией России почти четыре тысячи украинских беспилотников. Наибольшее количество аппаратов обезвредили 23 мая, сообщила пресс-служба Минобороны в ежедневных сводках.

Днем 18 мая военные уничтожили 91 БПЛА самолетного типа, обнаруженный над Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Тульской областями и другими регионами. К вечеру сбили еще 35 аппаратов, в том числе над акваторией Азовского моря.

В последний день недели с 08:00 до 20:00 силы ПВО обезвредили 33 БПЛА. Их обнаружили 24 мая в небе над Курской, Белгородской и Брянской областями.

Самую крупную ночную атаку военные отразили с 22 на 23 мая. С 20:00 до 07:00 обнаружили и уничтожили 348 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В течение дня сбили еще 800 БПЛА. В общей сложности Минобороны отчиталось о 3897 уничтоженных аппаратах.

Ранее в Белгородской области украинский беспилотник атаковал семью при работе в саду. Пожилая женщина получила тяжелое ранение руки.