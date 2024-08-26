Власти Белгородской области объявили о закрытии въезда в три села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за сложной оперативной обстановки власти закроют доступ еще в три приграничных села. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам оперативного совещания.

«Ситуация у нас, к сожалению, пока не развивается в лучшую сторону, по нескольким населенным пунктам она имеет тенденцию к ухудшению», — отметил в ходе выступления Гладков.

Он добавил, что в ближайшее время власти вынесут решение по полному закрытию населенных пунктов Дроновка и Пороз Грайворонского округа и Старый Хутор Валуйского городского округа.

«С принятием решения о произведении единоразовых выплат», — добавил он.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил президенту Владимиру Путину о том, что Белгородская область может остаться без отопления этой зимой. Проблема затронет ряд крупных населенных пунктов, включая Белгород, указал глава региона.