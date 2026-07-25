Белгород попал под массированную атаку БПЛА, пострадали люди

Украинские войска провели массированную атаку беспилотниками по объектам в Белгороде и прилегающем к нему муниципальном округе. О деталях происшествия в телеграм-канале рассказал врио главы региона Александр Шуваев.

В результате налета украинских БПЛА пострадали люди. Раненых госпитализировали, помощь им окажут врачи.

Местные экстренные службы зафиксировали повреждения на нескольких улицах. Также замечены несколько локальных пожаров — их уже тушат дежурные экипажи МЧС. Кроме того, на территории Белгорода и Белгородского округа продолжают работать спецподразделения.

Врио главы региона призвал местных жителей во время беспилотной опасности не подходить к окнам. Он также рекомендовал в ближайшее время не выходить на улицу.

В пятницу, 24 июля, Шуваев также сообщал, что ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 158 раз. За тот же отрезок времени расчеты ПВО России уничтожили здесь 161 беспилотник.