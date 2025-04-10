ВСУ совершили 11 атак на объекты российской энергетики за сутки

За прошедшие сутки украинские войска совершили 11 атак на объекты российской энергетики в ряде регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам киевский режим продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. ВСУ за прошедшие сутки совершили 11 атак на объекты российской энергетики», — заявили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что украинские войска нанесли удары по объектам в Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Курской, Херсонской и Запорожской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках.

В частности, в результате атак пострадал распределительный надземный стальной газопровод низкого давления «Газпром газораспределение Белгород» в городе Шебекино.

В ЛНР отключилась высоковольтная линия Новодонбасская — Победа филиала ПАО «Россети» — Донбасское ПМЭС. Без электроснабжения осталось предприятие «Стахановский завод ферросплавов».

За прошлую ночь силы ПВО уничтожили 42 украинских дрона.