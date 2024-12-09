ВСУ снова попытались атаковать полигон, с которого запускали «Орешник»

ВСУ опять атаковали полигон Капустин Яр в Астраханской области, с которого ВС России запускали новейший ракетный комплекс «Орешник». Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, на пути к Капустину Яру уничтожили три украинских беспилотника. Первый сбили примерно в 5:30 и еще два около 8:30. Дроны летели со стороны Днепропетровской области.

На прошлой недели ВСУ тоже пытались атаковать Капустин Яр с помощью беспилотников, но дрон сбили силы противовоздушной обороны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в беседе с журналистом Такером Карлсоном заявил, что «Орешник» запустили по Украине в качестве сигнала для США.

Министр выразил надежду, что американское правительство оценит серьезность этого шага. Также он отметил, что Россия не намерена усугублять конфликт, но вынуждена посылать сигналы, потому что по ее территории применили ракеты ATACMS и другое дальнее оружие.