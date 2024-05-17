ВСУ снова обстреляли Горловку кассетными снарядами | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 08:20 ВСУ снова обстреляли Горловку кассетными снарядами СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами натовского калибра РИА «Новости»

Читать 360 в

Украинские войска утром 17 мая продолжили обстреливать Горловку кассетными натовскими снарядами калибра 155 миллиметров. Об этом в Telegram-канале сообщило представительства ДНР в СЦКК.

Украинские боевики выпустили по Никитовскому району семь кассетных снарядов за полчаса.

Реклама

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:40 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметра (кассетный)», — указано в сообщении.

Через полчаса обстрел повторился. Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Горловке, когда огнеборцы вернулись с очередного вызова. Несколько спасателей пострадали.