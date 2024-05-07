Пожарные пострадали из-за атаки дрона ВСУ в Горловке | 360°

Происшествия 07 мая 2024, 18:29 Пожарные пострадали из-за атаки дрона ВСУ в Горловке МЧС: украинский беспилотник ранил пожарных в Горловке в ДНР РИА «Новости»

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Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Горловке, когда огнеборцы вернулись с очередного вызова. Пострадавших доставили в больницу, сообщила пресс-служба МЧС.

«В Горловке сотрудники ликвидировали возгорание сухой травы. При возвращении в пожарную часть подразделение атаковал беспилотник», — отметили в ведомстве.

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Сейчас пострадавшие специалисты МЧС находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В апреле ВСУ атаковали в Горловке частный дом. Когда его стали тушить пожарные, украинский дрон совершил повторную атаку. В результате пострадали двое сотрудников МЧС России, писал RT.

По данным УФСБ России по Донецкой Народной Республике, за минувшую неделю над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой перехватили 494 украинских беспилотника.