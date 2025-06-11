ВСУ сменили тактику штурма под Сумами

Украинская армия сменила тактику штурма в Сумской области. Об этом РИА «Новости » сообщил оператор расчета беспилотника «Орлан-10» 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Уфа.

По его словам, противник не столько пытается захватить опорные пункты и другие объекты, сколько работает дронами-камикадзе и ударными самолетами.

«Мы научились с этим бороться: перехватываем их видеосигнал, видим, где именно и на какой высоте они летают. А затем маневрируем и ведем борт по безопасному маршруту. Словом, в воздухе сейчас игра в кошки-мышки», — рассказал Уфа.

В ночь на 9 июня Сумская область подверглась массированной атаке беспилотниками. Регион атаковали десятки БПЛА с разных направлений.