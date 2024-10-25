ВСУ случайно уничтожили собственный редкий беспилотник

Авторы публикации уточнили, что по состоянию на сентябрь 2023 года националистам поступило всего девять таких беспилотников из заказанных 55. На каком конкретно участке фронта ВСУ сбили дрон, неизвестно.

Ранее 25 октября боевики ВСУ предприняли новую попытку прорыва через государственную границу на территорию России в направлении поселка Новый Путь. Минобороны сообщило, что российские военные отразили нападение, противник потерял 15 человек личного состава и две боевые бронированные машины.

Также стало известно, что в период с 19 по 25 октября российские силы совершили 42 удара по объектам нефтегазового сектора, военной инфраструктуры и оборонной промышленности Украины.