Вооруженные силы России нанесли 42 групповых удара с использованием высокоточного оружия и беспилотников по Украине за неделю. В результате атак удалось повредить объекты нефтегазового сектора и энергетики, которые поддерживали военно-промышленный комплекс, сообщили в Минобороны.
Также повреждения получили инфраструктура военных аэродромов противника, производственные цеха и склады, где хранились ударные беспилотные летательные аппараты.
Кроме того, под ударом оказались склады боеприпасов, базы с топливом и пункты временного размещения подразделений украинских вооруженных сил, а также националистических формирований и иностранных наемников.
Ранее на подразделение украинских дронов в Курахове сбросили ФАБ-3000. В результате успешной атаки удалось уничтожить порядка 50 инструкторов и операторов противника.
Более 40 групповых ударов нанесли по объектам нефтегазового сектора и энергетики Украины
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