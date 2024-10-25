Более 40 групповых ударов нанесли по объектам нефтегазового сектора и энергетики Украины

ВС РФ нанесли 42 групповых удара по объектам на Украине с 19 по 25 октября

Вооруженные силы России нанесли 42 групповых удара с использованием высокоточного оружия и беспилотников по Украине за неделю. В результате атак удалось повредить объекты нефтегазового сектора и энергетики, которые поддерживали военно-промышленный комплекс, сообщили в Минобороны.

Также повреждения получили инфраструктура военных аэродромов противника, производственные цеха и склады, где хранились ударные беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, под ударом оказались склады боеприпасов, базы с топливом и пункты временного размещения подразделений украинских вооруженных сил, а также националистических формирований и иностранных наемников.

Ранее на подразделение украинских дронов в Курахове сбросили ФАБ-3000. В результате успешной атаки удалось уничтожить порядка 50 инструкторов и операторов противника.