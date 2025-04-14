ВСУ сконцентрировали силы на Красноармейском направлении

Вооруженные силы Украины концентрируют силы на Красноармейском направлении для удержания позиций. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» .

Он напомнил, что ВС России продолжают отодвигать линию фронта с разной интенсивностью.

«Но, например, если мы берем Красноармейское направление, то мы фиксируем там концентрацию в резервах стороны противника. Противник старается как можно дольше удержать продвижение наших подразделений», — подчеркнул Пушилин.

По его словам, российская армия продвигается на Южнодонецком направлении в районе населенного пункта Богатырь и на краснолиманском участке фронта. Горячие точки — Дзержинск и Часов Яр.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские военные в Пятихатках выкапывали укрытия под домами и делали пути сообщения под землей. В случае наступления ВС России боевики рассредотачивались и выбегали из-под домов на огневые позиции.