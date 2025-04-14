Бойцы ВСУ выкапывали себе укрытия и делали пути сообщения под жилыми домами в Пятихатках на Запорожском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал командир батальона с позывным Гвоздь.

Российский военный пояснил, что противник выкапывал себе укрытия и делал пути сообщения под жилыми строениями. После наступления ВС РФ украинские боевики быстро рассредотачивались.

«Прямо из-под домов по путям сообщений выбегали сразу на огневые позиции», — сказал Гвоздь.

Комбат добавил, что операторы разведывательных БПЛА и расчетов FPV-дронов на оптоволокне тоже оперативно сработали. Их помощь он назвал неоценимой при штурме Пятихаток.

Пятихатки освобождали новороссийские десантники. Как сообщили в Минобороны России, они методично отбивают у ВСУ опорные пункты. Кроме того, берут под контроль основные дороги.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил об угрозе обвала фронта из-за дезертирства в рядах ВСУ.