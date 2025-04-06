ВСУ семь раз атаковали объекты российской энергоинфраструктуры за сутки

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины семь раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Украинский дрон повредил высоковольтную линию Островская — Ковыльное ГУП РК «Крымэнерго». В Брянской области боевики ударили по энергообъекту Хвощевская — филиалу ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго».

«Без электроснабжения остались бытовые потребители в Севском районе», — сообщили в министерстве.

Также ВСУ атаковали Ростовское ПМЭС и распределительный надземный стальной газопровод низкого давления ОАО «Газпром газораспределение Воронеж». Таким образом, украинские войска даже на сутки не останавливали удары по российским энергообъектам после заявления президента Владимира Зеленского о соблюдении договоренностей по прекращению атак.

Накануне украинский БПЛА ударил по мирным жителям в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.