Три мирных жителя Белгородской области пострадали из-за атаки ВСУ

Гладков: три человека пострадали из-за атаки ВСУ на автомобили под Белгородом

Украинские дроны-камикадзе атаковали движущиеся по дороге автомобили в Белгородской области. Три мирных жителя получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

В селе Богун-Городок ВСУ ударили по легковому автомобилю. Мужчина получил сотрясение мозга, баротравму, ранения мягких тканей предплечья и живота. У женщины диагностировали термические ожоги верхних дыхательных путей, ног и рук, а также сотрясение мозга.

«Попутным транспортом пострадавшие были доставлены в районную больницу», — написал Гладков.

Также в селе под удар попали еще две машины — никто не пострадал. Три автомобиля полностью сгорели.

На участке трассы Зиборовка — Нечаевка украинский БПЛА атаковал КамАЗ. Водитель получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

Утром 29 июня ВСУ ударили по Севастополю. Трое местных жителей получили ранения легкой степени тяжести.