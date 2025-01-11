После удара БПЛА по жилым домам в Котовске возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по факту теракта в Котовске

После атаки ВСУ по жилым многоквартирных домам в Котовске Следственный комитет возбудил уголовное дело по террористической статье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Украинские боевики в ночь на 11 января атаковали с помощью беспилотников территорию Тамбовской области. В результате теракта пострадали мирные жители.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», — отметили в пресс-службе.

Из-за удара ВСУ пострадали несколько человек. Три жильца многоквартирных домов получили порезы от осколков, еще четыре пожаловались на высокое давление.

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов подтвердил, что из-за упавших БПЛА в двух пятиэтажках выбило окна и повредились балконы. После случившегося в регионе объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщил сайт «Аргументы и факты».